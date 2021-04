Dl Covid, Gastaldi (Lega): "Ok all'odg per riaperture centri estivi"

"Riaprire i centri estivi. Fornire al più presto linee-guida a Enti Locali, associazioni e oratori. Esprimo soddisfazione per l'approvazione del nostro ordine del giorno al decreto Covid, a mia prima firma, che impegna il governo ad attivare presto e in sicurezza questi servizi a beneficio di famiglie e Comuni.

Occorre scongiurare ritardi e disservizi, che finirebbero per pesare su bambini, ragazzi, genitori. Non ultimi, sui sindaci del territorio che l'anno scorso si sono già ritrovati a districarsi - a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico - tra misurazioni di temperatura, triage, 'bolle' e mascherine per offrire un servizio tutto nuovo e indispensabile per la socialità dei bambini, usufruibile anche con i bonus baby-sitting.

Grazie all'impegno assunto dall'esecutivo, i Comuni potranno essere messi in condizione di poter organizzare con più tranquillità questi importanti servizi a beneficio delle comunità".