Trasferta all’estero per tre mezzofondisti azzurri, impegnati in Francia per una corsa su strada.

Al parco Le Bois aux Daims di Morton, non lontano da Poitiers, chiude al sesto posto l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro) nella gara di 5 chilometri con il tempo di 13:50: è il suo primato personale su questa distanza, in progresso rispetto al 14:04 ottenuto alla BOclassic nell’ultimo giorno dello scorso anno.