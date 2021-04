Csen Piemonte punta alla progettazione, Carcangiu: "Obiettivo rete generativa sul territorio"

In un momento di forte cambiamento nel mondo dello sport di base, è importante valutare nuovi modi per far crescere le associazioni sportive e dare nuove indicazioni. Questo quanto emerso durante la presentazione del CENTRO REGIONALE DI PROGETTAZIONE CSEN PIEMONTE, avvenuta online dalla sede di via Ormea 21 a Torino e con il saluto iniziale di Francesco Proietti, Presidente Nazionale CSEN.