TIMEOUT – Il Punto sul Campionato di Serie A2 Femminile: Roma a un passo dalla serie A1; Il Mondovì ci spera ancora; Pinerolo e Marsala ai Play-off

La Pool Promozione e la Pool Salvezza hanno esaurito le giornate in programma e ora lo spazio è tutto dedicato agli undici recuperi ancora in agenda. L’ultimo week-end ha confermato che l’Acqua & Sapone Roma è sempre più vicina al raggiungimento del proprio obiettivo, quello della promozione diretta in A1. La squadra laziale era ben conscia che il match contro la Cbf Macerata rappresentasse lo scoglio più impegnativo che restava da qui al termine della Pool.

Le ragazze di Cristofani non hanno tradito le attese e pur soffrendo sono riuscite a piegare la resistenza di Lipska e compagne, finendo per spuntarla al tie-break. Un successo che ha permesso alla Roma di restare avanti in classifica, con due lunghezze di vantaggio dall’inseguitrice Lpm Bam Mondovì. Due punti che a due giornate dalla fine e con un calendario sulla carta favorevole, mettono la squadra laziale in una posizione invidiabile e sempre più artefice del proprio destino.

Roma che a maggio affronterà le trasferte non “irresistibili” con Cutrofiano e San Giovanni in Marignano, in un calendario piuttosto “pasticciato” e che avrebbe dovuto prevedere la contemporaneità della disputa degli ultimi recuperi, almeno quelli che vedevano squadre ancora in lotta per un traguardo. Roma, dunque, speditamente in corsa verso la promozione diretta, mentre la Lpm Bam Mondovì, grazie alla bella vittoria sul Volley Soverato per 3-0, ha tenuto accesa la fiammella della speranza di poter recuperare il divario con il primo posto.

Una fiammella piuttosto flebile e che passa comunque dalle vittorie da ottenere nei match casalinghi con Vallefoglia e San Giovanni in Marignano. Le Pumine, tuttavia, grazie al successo contro la compagine calabrese di coach Napolitano, hanno di fatto ipotecato il secondo posto, anche se per la matematica conquista serve ancora un punto. Accesso ai play-off anche per l’Eurospin Pinerolo e la Sigel Marsala, che hanno superato rispettivamente la Megabox Vallefoglia (3-2) e il Cuore di Mamma Cutrofiano (3-0). Impressionante il ruolino di marcia casalingo tenuto dalla formazione siciliana, che nelle cinque gare disputate al Pala Bellina ha ottenuto altrettante vittorie.

Vittoria preziosissima quella che ha ottenuto il Green Warriors Sassuolo in casa contro la Omag San Giovanni in Marignano (3-0). Per la formazione emiliana il recupero da giocare contro il Volley Soverato appare decisivo in chiave play-off. Nella Pool Salvezza solo due recuperi ancora da disputare, ma i verdetti sono stati già emessi la scorsa settimana, con la vittoria del raggruppamento da parte della Olimpia Ravenna e la retrocessione in B1 dell’Exacer Montale.

Le due squadre, ironia della sorte, si sono affrontate proprio domenica, con la netta vittoria delle Emiliane per 0-3. Ravenna che dunque prenderà parte ai play off e lo farà con un nuovo opposto, la statunitense Taylor Fricano, tesserata nell’ultima finestra di mercato per sostituire Julia Kavalenka, impegnata con la nazionale portoghese nelle qualificazioni europee. Da segnalare, infine, le vittorie casalinghe per il Barricalla Cus Torino (3-2), la Futura Busto Arsizio (3-1) e il Club Italia Crai (3-2), ottenute rispettivamente contro Ipag Montecchio, Cda Talmassons e Itas Martignacco.

RISULTATI 5^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

A&S Roma Cbf Macerata 3-2 Lpm Mondovì Volley Soverato 3-0 Eur. Pinerolo Meg. Vallefoglia 3-2 Sigel Marsala Cdm Cutrofiano 3-0 G.W. Sassuolo S.G.Marignano 3-0

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 8 61 2 Lpm Bam Mondovì 8 59 3 Cbf Macerata 9 53 4 Meg. Vallefoglia 8 53 5 Eur. Pinerolo 9 49 6 Sigel Marsala 8 46 7 G.W. Sassuolo 8 43 8 Cdm Cutrofiano 9 42 9 Volley Soverato 9 40 10 S.G. Marignano 6 34

I RECUPERI DA GIOCARE - POOL PROMOZIONE

28/04 Lpm Mondovì Meg. Vallefoglia - 28/04 G.W. Sassuolo V. Soverato - 29/04 E. Pinerolo S.G.Marignano - 01/05 Lpm Mondovì S.G.Marignano - 02/05 Cdm Cutrofiano A&S Roma - 02/05 M. Vallefoglia Sigel Marsala - 02/05 G.W. Sassuolo Cbf Macerata - 04/05 S.G.Marignano Sigel Marsala - 07/05 S.G.Marignano A&S Roma -

RISULTATI 5^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Cus Torino Ipag Montecchio 3-2 Exacer Montale Olimpia Ravenna 0-3 F. Busto Arsizio Cda Talmassons 3-1 Club Italia Crai I. Martignacco 3-2

RIPOSA: Geovillage Hermaea Olbia

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 O. Ravenna 10/10 46 2 F. Busto Arsizio 8/8 38 3 Martignacco 10/10 36 4 G. H. Olbia 8/8 32 5 Cda Talmassons 9/10 31 6 B. Cus Torino 8/8 30 7 Club Italia Crai 6/8 26 8 Ipag Montecchio 9/10 15 9 Exacer Montale 8/8 8

I RECUPERI DA GIOCARE - POOL SALVEZZA