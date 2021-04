Triathlon: Cuneo1198, Demarchi e Lavagno sugli scudi a Gatteo

Fine settimana di impegni in tutto il nord Italia per Cuneo1198, con i più piccoli impegnati a Bergamo per il primo triathlon giovanile del Grumello, mentre junior e youth B si sono cimentati con gli assoluti nel triathlon sprint del Rubicone a Gatteo (FC).

Lunghe trasferte, ma ripagate dai risultati, in particolare quelli raccolti sull’Adriatico. Nella splendida cornice di una giornata di sole e di una manifestazione ottimamente organizzata, i ragazzi di coach Dutto se la sono giocata fino in fondo, peraltro su un percorso ciclistico e podistico poco congeniale alle loro caratteristiche: Alberto Demarchi ha chiuso al quinto posto, poco distante dal podio, grazie ad una prova estremamente solida in tutte e tre le frazioni, mentre Simeone Romano, attardato da una transizione in T2 ampiamente perfettibile che gli è costata secondi preziosi, è giunto dodicesimo.

Ancora meglio hanno saputo fare le ragazze nella gara femminile, dove Rachele Lavagno, ad il primo anno youth B, e all’esordio sulla distanza, è partita lancia in resta nel nuoto e non ha mollato di un metro fino alla fine, giungendo quarta, dietro atlete di livello nazionale.

Un po’ sottotono invece Eleonora Demarchi, che conclude comunque, con un più che rispettabile dodicesimo posto.

La competizione era soprattutto un test per la prossima tappa di Coppa Europa del 15 e 16 maggio a Caorle, a cui, a questo punto, visto l’ottimo stato di forma di tutta la squadra, il Presidente Lorenzo Lanzillotta guarda con molta speranza “La tappa di Coppa Europa in Veneto è uno degli appuntamenti clou della stagione. I nostri ragazzi devono si essere orgogliosi di essersi qualificati, ma non si devono accontentare, perché hanno tutti i mezzi e le possibilità di fare una grande gara”.