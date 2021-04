Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, Giorgia Zannoni ai saluti

Sarà una Bosca S.Bernardo Cuneo estremamente rinnovata quella che affronterà la stagione 21\22, quarta consecutiva in Serie A1.

Diversi gli addii tra le "gatte", che hanno già salutato Sonia Candi, Katerina Zakchaiou, Adelina Ungureanu, Francesca Fava ed Alice Turco. A queste si aggiunge Giorgia Zannoni, la cui partenza è stata ufficializzata dalla società biancorossa, attraverso i propri canali di comunicazione, con l'ormai canonico messaggio di ringraziamento.

"Un campionato in nero, uno in giallo, centinaia di difese spettacolari e tante emozioni che rimarranno sempre nel cuore: Giorgia, grazie per queste due stagioni insieme!"

Zannoni, libero classe '98, è stata grande protagonista negli ultimi due anni con la maglia di Cuneo, distinguendosi per grinta ed attaccamento alla squadra.