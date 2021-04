Si può accordare perfettamente un pianoforte? No: una studentessa di Dronero lo spiega attraverso la matematica

Perché per costruire una scala musicale bisogna modificare gli intervalli puri, stringere le quinte, allargare le terze? Perché è impossibile accordare perfettamente un pianoforte?

A queste due domande ha risposto Elisabetta Fagiolo, in un interessante video didattico che ha per protagonista il temperamento musicale.

Di Dronero, Elisabetta ha 25 anni e studia matematica all'Università di Torino. Racconta:

"Abbiamo fatto un corso sulle frazioni continue ed il professore ci ha spiegato che l'argomento si collega anche ad altre discipline, per esempio alla musica. Da parte sua la proposta a noi studenti di pensare ad una attività didattica che potesse mettere in risalto il legame della matematica, in particolare appunto le frazioni continue, con un'altra disciplina. Io ho studiato musica, per cui ho scelto di collegarmi ad essa. È stata quindi un'idea pilotata, che mi ha permesso però non soltanto di collegare le mie due grandi passioni, ma anche di arricchire la mia conoscenza e soprattutto cimentarmi in qualcosa di nuovo come fare appunto un video".

Interpretazione al pianoforte del “preludio in do maggiore”, tratto dalla raccolta “Clavicembalo ben temperato” di Johann Sebastian Bach.

Partendo dalla costruzione di una scala musicale, in particolare dai rapporti tra le frequenze dei due intervalli principali (le quinte e le ottave), per imbattersi in una discrepanza: la questione della virgola pitagorica. Quella soluzione nel sistema di temperamento equabile, spiegando in che modo argina il problema.

Il tema del temperamento musicale. Gli accordi del pianoforte che, attraverso un'equazione algebrica e tramite passaggi che sfruttano le proprietà dei logaritmi, rivelano le sue peculiari caratteristiche.

Elisabetta: "Mi sono sentita parte attiva, responsabile, è stata davvero bellissima opportunità. Sono stata anche molto contenta perché il mio lavoro è stato valutato con il massimo dei voti. Ci tengo a ringraziare tanto il mio fidanzato Tomaso, è stato lui a filmare, aiutandomi poi anche nel montaggio del video".

Per vedere il video di Elisabetta: