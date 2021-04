600 euro e cinque giorni di chiusura per altri tre locali del centro alla vigilia della "zona gialla"

Chiuso e sanzionato un altro esercizio di Cuneo a poche ore dall'ingresso della Granda in "zona gialla".

Si tratta dello "Zero Bistrot" di piazza Galimberti sanzionato con la chiusura provvisoria per cinque giorni per "mancato rispetto delle normative" sulle norme anti Covid.

Il locale di piazza Galimberti è chiuso da oggi, 28 aprile, ultimo giorno di "zona arancione" per il nostro territorio, le cui misure più stringenti - a differenza del resto del Piemonte - sono state prorogate di qualche giorno vista la prolungata permanenza di Cuneo e provincia in "rosso".

L'esercizio nella centrale piazza del capoluogo si aggiunge ad altri due locali sanzionati e chiusi provvisoriamente con le stesse motivazioni. Ma il locale di piazza Galimberti non è il solo. Ad essere sanzionati anche il Doctor Mad in corso Francia e l'Infernotto Yum Pub di vicolo Cattedrale oltre al Coni Veja in via Roma e il Caffè Dotta in via Grandis di cui abbiamo già dato notizia ieri.

"Sembra una cosa fatta apposta", commenta con sconforto Leopoldo Del Pizzo, da tre anni alla guida del Zero Bistrot che ha ereditato dai genitori, presente sulla piazza più importante della città da 18 anni.

"Noi abbiamo fatto tutto il possibile in questi mesi per far rispettare le regole, ma non spetterebbe a noi fare i controlli. - spiega - Nel momento in cui la persona è stata vista a consumare nei pressi del locale non ero al bancone. Chi sgarra è chi consuma, ma a pagare siamo solo noi."



I controlli effettuati da agenti in "borghese" si sono svolti intorno alle ore 18 di ieri, martedì 27 aprile, vicino all'orario di chiusura.

Il locale dovrà pagare una sanzione da 600 euro e riaprirà domenica 2 maggio.