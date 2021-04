A Ceresole la prima colonnina di ricarica EnelX

I mezzi elettrici stanno entrando sempre di più sul mercato dei consumatori attenti all'ambiente. Così il Comune di Ceresole grazie Enel X ha installato in piazza Caccia una colonnina per la ricarica delle auto elettriche e a breve saranno ultimati i lavori di attivazione da parte di Enel.

Un'iter iniziato nel 2019 che, dà oggi l'opportunità, di mettere a disposizione sul territorio comunale un punto di ricarica per le auto elettriche. "Il Comune di Ceresole per primo intende promuovere queste pratiche virtuose da punto di vista ambientale acquistando un'auto elettrica Toyota Yaris Hybrid per la Polizia Municipale - spiega il sindaco, Franco Olocco - che arriverà molto presto".