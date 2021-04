Abbattimento dei tigli a Fossano: una nuova raccolta firme per revocare la decisione

È stata avviata una nuova raccolta firme contro l’abbattimento dei tigli di colombo a Fossano. A muoversi questa volta è un privato cittadino: Emanuela Ferragamo la quale ha raccolto, ad oggi, 268 firme.



La petizione, lanciata qualche giorno fa, ha l’obiettivo di spingere e convincere la giunta comunale a ritirare la decisione di abbattere i 74 tigli. Emanuela lancia anche un forte appello ai giovani:”Ora è il turno dei ragazzi che hanno fatto della cura dell’ambiente il fulcro del loro pensiero sul futuro e delle associazioni ambientali e di volontariato che operano sul territorio di fare sentire ancora la loro voce”



La lettera:



Gentile direttore

Mi chiamo Emanuela Ferragamo, ho avviato qualche giorno fa una raccolta firme per chiedere alla giunta di Fossano di revocare la decisione di abbattere 74 tigli in Corso Colombo. Siamo a 268 firme, ora che Le scrivo.

Sono grata a tutti quelli che hanno trovato il tempo di leggere la petizione, che l’hanno ispirata con il lavoro fatto in questi mesi. Ora è il turno dei ragazzi che hanno fatto della cura dell’ambiente il fulcro del loro pensiero sul futuro e delle associazioni ambientali e di volontariato che operano sul territorio di fare sentire ancora la loro voce. Facciamo di questi alberi il centro di un progetto più ampio di cittadinanza attiva. Questi tigli hanno radici che affondano per metri e metri nella terra. Chi può dire di voler vivere così strenuamente?

Emanuela Ferragamo.