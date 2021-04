A che punto sono i nuovi spazi nei cimiteri di Mussotto e Piana Biglini?

C’è anche la situazione degli spazi disponibili per le tumulazioni nei tre cimiteri cittadini tra gli argomenti in agenda della prossima seduta del Consiglio comunale albese, in programma dalle ore 17 di domani, giovedì 29 aprile, in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.



A sollevare il tema, sempre più sentito in molte realtà italiane come pure nella capitale delle Langhe, il consigliere albese del Partito Democratico Claudio Tibaldi, che ne ha fatto l’oggetto di un’interrogazione rivolta al sindaco Carlo Bo.



"Del tema dovette già occuparsi la prima Amministrazione Marello, che all’indomani del suo insediamento nel 2009 ricevette moltissime sollecitazioni in questo senso – ricorda oggi Tibaldi –. Da una parte riuscì a progettare, finanziare e realizzare l’importante ampliamento del cimitero di via Ognissanti, non solo con nuovi loculi ossari, ma anche con la sala del commiato, mentre verso la fine del 2018 la sua seconda Giunta approvava la realizzazione di 112 loculi per il cimitero del Mussotto e di 42 loculi presso quello di Piana Biglini. Veniva quindi avviata la gara d’appalto per consentire l’inizio dei lavori entro l’anno, qualora le condizioni climatiche lo avessero permesso".



"Passati in eredità all’attuale amministrazione di centrodestra – registra ora l’esponente "dem" –, i due ampliamenti ampliamenti stanno giungendo all’ultimazione soltanto ora, mentre risulterebbe che circa la metà dei loculi del cimitero del Mussotto e oltre un terzo di quelli di Piana Biglini siano già oggetto di pre-prenotazione".



Da qui le richieste che il consigliere rivolge a sindaco e Giunta. "Sarebbe interessante sapere – spiega – se sia stata data informazione alla cittadinanza circa gli avvenuti ampliamenti, così da permettere un'eventuale prenotazione a tutti i cittadini. Poi se siano state date all’Aige, l’ente gestore, tutte le informazioni necessarie (planimetrie, costi, tempo di concessione dei loculi) per la gestione delle stesse e, infine, se si pensa di prevedere in tempi brevi un ulteriore significativo ampliamento per il cimitero del Mussotto, dove la richiesta di spazi sarebbe particolarmente marcata, rispetto alla disponibilità".