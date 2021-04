Borgo San Dalmazzo, in arrivo incentivi economici alle imprese che assumono disoccupati

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ripropone il bando comunale per l’erogazione di incentivi economici alle imprese con sede legale e/o operativa in Borgo San Dalmazzo, operanti nei settori del commercio fisso, artigianato, terziario (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che attivino o abbiano attivato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione dei lavoratori (stabilizzazione dei contratti a termine e delle collaborazioni attraverso la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato) o determinato di durata continuativa pari a tre mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50% a favore delle persone inoccupate e/o disoccupate e iscritte al Centro per l’Impiego di Cuneo e residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno due anni alla data di apertura del bando.

Il bando, che è pubblicato nell’apposita sezione del sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo (https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/gare.asp), prevede la concessione ai soggetti ammessi di un contributo una tantum pari ad euro 500,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche mediante stabilizzazione ed euro 250,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata continuativa pari o superiore a tre mesi a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%.

Le domande possono essere presentate direttamente dai datori di lavoro o tramite le loro associazioni o altri soggetti autorizzati come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali, dottori commercialisti a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo – via Roma 74. Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse (lo stanziamento per l’anno 2021 è pari 5.000 euro).