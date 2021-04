Ceva, in consiglio comunale un ordine del giorno sul Tanaro

La minoranza ha presentato, infatti, una proposta articolata in più punti per la messa in sicurezza delle aree colpite dall'alluvione e sugli interventi da eseguire dopo i danni dello scorso 2-3 ottobre. Il gruppo chiede in particolare di promuovere l'attuazione:

- del piano di messa in sicurezza del fiume nel concentrico cebano;

- della regolamentazione delle acque tra il piazzale Le Val ed il ponte della Cattalana, in quanto queste zone residenziali spesso vengono allagate prima dall'acqua di risalita dei tombini e solo successivamente dal fiume;

- dell'abbattimento e ricostruzione, da parte dell'ente Provincia, del ponte dell'Oratorio in modo da aumentarne l'altezza ed impedire un pericoloso effetto diga durante le piene;

- a proseguire lo studio di interventi di bacino, in modo da mettere in sicurezza tutto la valle Tanaro come da progetto finanziato dalla Fondazione CRC;

- dello studio e realizzazione del disalveo del fiume o comunque di interventi che possano aumentarne la portata in caso di piena;

- di aggiornare la cittadinanza interessata sulle tempistiche di erogazione ed importi dei rimborsi per i danni causati dagli eventi di ottobre 2020;

- di informare il Consiglio e la cittadinanza periodicamente sullo stato dei lavori e dei progetti.

"Siamo consapevoli che l'amministrazione si stia già impegnando in questa direzione" - commentano da "Una svolta per Ceva" - "riteniamo però che sia necessaria una forte accelerazione, in modo da non perdere opportunità di sviluppo e crescita che possono essere bloccate dallo stato di pericolosità di alcune aree. Inoltre è fondamentale poter vivere e fare impresa tranquillamente in quella che è una larga parte della città. Questo ordine del giorno va letto come un mandato forte per la risoluzione delle questioni sopra esposte, offrendo maggiore peso all'attività amministrativa anche grazie all'impegno del Consiglio Comunale".