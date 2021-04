Conitours: rinnovati gli organi direttivi

Il Consorzio, riconosciuto dalla Regione Piemonte quale entità operativa rappresentativa nell’area dell’ATL del Cuneese e affiliato a Confcommercio Provincia di Cuneo, ha come fine quello di organizzare prodotti turistici innovativi ed esperienziali da promuovere durante le fiere del turismo in Italia e nel mondo, tramite canali digitali, borse del turismo, eventi e manifestazioni.

- Mangiarti in CUNEO ALPS – i Percorsi del Gusto e delle Tradizioni

- Gestione e promozione “Alta Via del Sale”

- Gestione e promozione della Riserva Naturale dei Ciciu del Villar in collaborazione con l’Ass. Pro Villar.

Sono stati eletti e rinnovati i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico e del Collegio sindacale in rappresentanza di tutto il mondo della ricettività, dei servizi al turista, delle guide turistiche, degli accompagnatori cicloturistici e naturalistici.

“Un’assemblea partecipatissima è uno stimolo a guardare avanti e pensare positivo – dichiara il presidente Beppe Carlevaris – Continueremo a lavorare per il sostegno alle imprese associate e ai servizi del nostro territorio, con l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue. Per il quinto anno consecutivo Conitours chiude il proprio bilancio in attivo, a conferma della solidità finanziaria e patrimoniale a garanzia del cliente e delle strutture associate. Tanti sono i progetti a cui il Conitours si dedicherà - conclude il presidente Carlevaris – tenendo alta l’attenzione sulla nostra provincia. Buon lavoro a tutti!”.