Cuneo, acque di dilavamento dell'Est-Ovest nelle aree verdi? Presto un incontro tra ANAS e Comune

Si è concluso così il dibattito in merito all’ interpellanza che il MoVimento 5 Stelle di Cuneo ha portato all’ultimo coniglio comunale. Il documento – presentato da Silvia Maria Cina – ha osservato come queste acque “di prima pioggia”, dalle proprietà particolarmente inquinanti, si riversino appunto su alcune delle aree del Parco Fluviale Gesso e Stura; una situazione che è venuta a crearsi nel corso del tempo, in quanti i viadotti sono stati costruiti, con tutti i permessi necessari, prima della realizzazione dell’area verde.

Gli scriventi chiedono quindi all’amministrazione se è soddisfatta della situazione per come viene gestita in questo momento, ovvero affidandosi al formalismo di permessi ottenuti e validi in passato, prima dell’ingenerarsi di situazioni ulteriori e più recenti. Utile sarebbe, anche, all’ente proprietario della strada di installare canalette di raccolta delle acque di piattaforma su tutta l’estensione del viadotto: “La pericolosità delle acque di dilavamento stradale è un problema molto serio – sottolinea Cina - : i primi cinque mm di pioggia, contando cinque litri di acqua al metro quadro di strada, realizzato un totale di 120.000 litri d’acqua inquinatissima, che vengono spruzzati anche in zona Parco tramite alcune bocchette poste al di sotto del ponte. Nell’ottobre del 2020, a margine di un’altra interrogazione sui viadotti dell’arteria stradale, avevamo già chiesto perché le canalette non fossero presenti se non in parte, senza ricevere risposta”.