Cuneo, la BOA Donatello Gramsci ascolta i giovani

Cerchiamo Insieme idee per animare la città?

E’ la domanda che La Boa Donatello Gramsci lancia ai giovani del territorio.

Un Pomeriggio di confronto nel Cortile della Casa del Quartiere Donatello programmato per sabato 8 maggio 2021 dalle ore 14.30 alle 17.30 per pensare insieme alcune idee da realizzare nei prossimi mesi per animare e coinvolgere la Comunità e la città, spaziando dalla cultura allo sport, dalla creatività ai servizi utili per la comunità.

Proprio grazie alla ricerca fatta nei mesi precedenti, che ha coinvolto i residenti e le associazioni attive sul territorio, sono emersi i primi bisogni a cui dedicare attenzione e tra questi proprio la necessità di Animazione del territorio e favorire la socialità (il profilo di Comunità completo è visionabile sul sito del progetto www.laboacuneo.it nella sezione “Documenti di progetto”).

Per favorire l’attivazione e la partecipazione di tutti verrà utilizzata la tecnica dell’Open Space Technology, che prevede lo svolgimento di 3 round di confronto e la redazione di un report finale in cui verranno riportate le proposte emerse dal dibattito e su cui i partecipanti si esprimeranno nell’individuare le idee da realizzare insieme. Sarà quindi l’avvio di un percorso che porterà i partecipanti e non solo a progettare e realizzare delle iniziative già a partire dall’estate 2021.

Guarda lo spot completo dell’iniziativa qui -> https://youtu.be/GeD0yTLKMxs

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani e verrà realizzata nello spazio aperto della Casa del Quartiere Donatello in via Augusto Rostagni 23L a Cuneo.

Per consentire lo svolgimento in presenza si attueranno le regole di contrasto e contenimento del contagio.

Per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a donatello-gramsci@laboacuneo.it o inviando un messaggio Whatsapp al 389.7997866 (Danilo Costamagna), in quanto i posti sono limitati.

L’iniziativa si inserisce nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione.

La.B.O.A. è un progetto di sviluppo di comunità che lavora su tre aree della Città di Cuneo e che si propone di favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni per rigenerare i legami sociali e gli spazi urbani e per sentirsi parte di una comunità.

Le tre aree coinvolte comprendono i quartieri di Cuneo Centro, Donatello e Gramsci, San Paolo e Cuneo Nuova. Come dice l’acronimo “Laboratorio di bisogni, opportunità, aggregazione”, il progetto prevede l’istituzione di “Boe di comunità”, ovvero luoghi fisici di presidio sul territorio e insieme di attività di sportello locale, in grado di costruire nel tempo un rapporto diretto e costante con gli abitanti dell'area, promuovendo il protagonismo e la responsabilizzazione dei cittadini nel processo di rigenerazione urbana.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).