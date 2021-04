Lega Giovani: Cuneo fuori controllo

“La situazione è fuori controllo - commenta Alessandro Cavallo Vice coordinatore Provinciale Lega Giovani della Granda - non si può nascondere ciò che accade a Cuneo alla voce episodio , quando la realtà è che si rischia di vedere la città trasformarsi in una banlieu. Corso Giolitti, Corso Nizza, Piazzale Libertà e Piazza Europa un tempo erano zone tranquille e considerate pieno centro città, il sindaco Borgna si è dimenticato di intere aree della città. Cuneo non va da Via Roma a Piazza Galimberti”.

“Tanto impegno per far rispettare le regole ai ristoratori -incalza Nicola Perna, Coordinatore Lega Giovani Città di Cuneo - comminando multe e imponendo chiusure mentre le strade di Cuneo sono un far West. È questa la tutela che l’amministrazione comunale garantisce?”