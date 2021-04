Mondovì, venerdì si riunisce il consiglio comunale

Si riunirà questo venerdì, 30 aprile alle 20.30, il consiglio comunale di Mondovì.

Saranno trattati i seguenti argomenti:

Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2020; variazioni e provvedimenti relati al bilancio di previsione 2021-2023; comunicazioni su prelievi dal fondo di riserva ordinario e di cassa e variazioni di competenza della giunta comunale; nomina revisori dei conti per il triennio 2021/2023 – provvedimenti; progetto di revisione rete fognaria afferente al rio Bozzolo e rimozione afflussi acque parassite all’impianto di depurazione in località Longana, Comune di Mondovì (intervento 16_fd_4 - codice kronos Dgsta_68) - espressione parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e sul progetto definitivo e mandato a rappresentare il comune di Mondovì in conferenza di servizi finalizzata. All’espressione del parere sul progetto definitivo la cui approvazione costituisce variante.

Nel corso del consiglio verranno trattate anche quattro interrogazioni:

- su interventi migliorativi da realizzare per la sala Comunale delle conferenze Luigi Scime’;

- sulla lotta all’evasione fiscale e la realizzazione del principio di equità fiscale;

- sulla realizzazione di un polo logistico a Mondovì;

- sull’attuale situazione (manutenzione e sicurezza) di via Nino Carboneri.