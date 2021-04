No alla pista ciclabile: un comitato per salvare la ferrovia Alba-Asti

Diverse le adesioni già raccolte da "Sì alla ferrovia Alba-Asti", incontro online che l’associazione FuturAlba ha organizzato con l'intenzione di valutare insieme a cittadini, associazioni ed enti del territorio l'opportunità di dare vita a un comitato che si impegni per la riattivazione della tratta, dismessa da un decennio per i ben noti problemi di stabilità della galleria Ghersi.



L’incontro, che si tiene in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet (questo il link per partecipare: http://meet.google.com/xze-woto-wcf), è in programma per questa sera, mercoledì 28 aprile, con inizio alle ore 20.45.



All’iniziativa del giovane sodalizio politico hanno già aderito l’Osservatorio per la Tutela del Paesaggio di Langhe e Roero, la delegazione albese della Federazione Italiana Ambiente Biciclette (Fiab Alba Ass. Salinbici), il Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile di Asti, il Tavolo della Mobilità di Asti, il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Ivano Martinetti, il consigliere comunale albese Rosanna Martini oltre a diversi sindaci ed ex sindaci.



"L’incontro – sottolineano gli organizzatori - è aperto a tutti coloro che sono favorevoli alla riapertura della tratta. Chi lo desidera potrà intervenire per dire la propria circa l’opportunità di sollecitare la politica a ripristinare questo importante collegamento".