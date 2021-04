Passi avanti per il turismo fossanese: ripartono le visite guidate al Castello Principi d’Acaja

Riparte, anche se in una sola parte, il turismo a Fossano. Da sabato 1 maggio infatti riprenderanno le visite guidate al Castello Principi d’Acaja. I tour prenderanno luogo il sabato e la domenica con partenza alle 11.15 e alle 16.30.



Per acquistare il biglietto, unico da 3€, bisognerà recarsi nella biglietteria presente nella corte interna del maniero presso l’Ufficio Turistico. La visita sarà gratuita per: i minori di 18 anni, disabili e accompagnatore, dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, giornalisti impegnati nella realizzazione di un articolo o un servizio sul Castello di Fossano, possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, residenti nel territorio del Comune di Fossano, dipendenti del Comune di Fossano, appartenenti a una delle associazioni del C.A.V.O.