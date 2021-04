Ricoveri Covid stabili a Verduno: sono 83 i pazienti ancora in cura

Un totale di 83 pazienti ricoverati per Covid (7 le persone nei tredici posti di terapia intensiva) a fronte di 158 degenti "ordinari" (di cui 4 in "intensiva").



Sono questi i numeri coi quali l’Asl Cn2 ha da poco aggiornato alla mattinata di oggi (mercoledì 28 aprile) la situazione dei ricoveri nei reparti dell’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



Rispetto alle informazioni fornite una settimana fa (lo scorso 21 aprile il direttore generale dell’Asl Massimo Veglio aveva riferito di 76 pazienti, con un importante balzo all’ingiù rispetto al giorno precedente, martedì 20, quando erano ancora 93), il numero fa quindi registrare una piccola risalita, riconducibile però alle fisiologiche oscillazioni registrate in ospedale ormai da un paio di settimane.



L’auspicio dell’azienda sanitaria è ovviamente quello possa proseguire la tendenza al progressivo calo dei ricoveri iniziata dopo il picco di fine marzo, quando nel nuovo ospedale si era arrivati a contare un totale di 156 pazienti affetti dall’infezione, così da consentire un graduale ritorno alla crescita delle attività e dei ricoveri ordinari, che sempre negli ultimi sette giorni sono stati incrementati di 14 unità, dai precedenti 144.