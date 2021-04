"Ristori annunciati, mai ricevuti. Comunque non sufficienti". L'ospedale di Busca fa i conti con la crisi

Lo avevamo incontrato a fine giugno del 2020, Tommaso Alfieri da 25 anni presidente dell’Ospedale Civile di Busca. Quando la morsa della prima ondata del Covid stava allentando la presa e, alcuni, pensavano ci potesse essere un ritorno alla normalità.

In quell’occasione Alfieri si diceva ancora più “preoccupato“, in quanto si erano abbandonate le precauzioni minime.



A 10 mesi da quell’intervista i timori sono stati confermati dai fatti. Dopo la prima, nuova e anomala, ondata se ne sono aggiunte altre due. La più pesante per la nostra provincia a novembre. E l’ultima di marzo che si trova ora nella fase discendente.

Molte residenze assistenziali hanno pagato nell’ultimo anno un duro prezzo. Che ora rischia di tramutarsi anche in un danno economico.

“Al momento abbiamo 37 posti occupati da Rsa sui 52 disponibili – spiega il presidente della struttura nell’intervista nel cortile dell’ospedale Civile a due metri di distanza – e 27 su 40 nella casa di riposo Santissima Annunziata (autosufficienti ndr). Abbiamo un calo di presenze del 30%. Le famiglie preferiscono tenere i possibili ospiti in casa per i più svariati motivi. Tra cui anche le limitazioni delle visite ai parenti. Stimiamo per il 2020 un deficit di 120 mila euro. E al momento i ristori, annunciati e non ancora arrivati, non coprono il 10%. E per il 2021 prevediamo perdite ancora maggiori in quanto spalmate su un arco temporale più ampio”.

All’interno della struttura buschese tutto il personale e gli ospiti sono stati vaccinati con seconda dose.



“Chi non ha ricevuto il vaccino è perché ha avuto il Covid, quindi immune - continua - Stiamo vedendo i risultati e abbiamo una situazione generale di salute buona, compatibilmente con le patologie degli ospiti spesso ultra novantenni”.

In questi giorni sono state riattivate le visite dei parenti, sospese dalla vigilia di Natale. Ma ancora senza contatto.



“Nella struttura di Piazza Margherita le visite avverranno tramite interfono – precisa – con il parente all’esterno e l’assistito all’interno. Mentre alla Santissima Annunziata divisi da un plexiglass. Per l’incontro, l’abbraccio e il toccarsi per ora non se ne parla proprio.”



E aggiunge: “Procediamo con questa apertura alle visite nonostante dalla Regione non ci è stato scritto e detto da nessuna parte.”

E questa volta, come nell’ultimo incontro, contesta ancora una volta la troppa “burocrazia”.



“Forse utile - conclude - in tempo di pace, ma non in emergenza. Troppe visite da commissioni per verificare se avevamo le righe tracciate a terra nel modo corretto. Molta modulistica. Tante perdite di tempo per personale apicale in una fase critica. Tamponi ogni 15 giorni che continuano ad avere un costo lavoro, anche dopo la vaccinazione. Bisognava togliere i ‘paletti’ che c’erano prima di questa emergenza. Qualcosa non ha funzionato e continua a non funzionare.”

Nel video l'intervista al presidente Tommaso Alfieri.