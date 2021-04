Servizi ecosistemici: chiave di sviluppo per le Terre Alte

Servizi ecosistemici, un'occasione di scambio tra uomo e natura per creare lavoro, tutelare il territorio e anche per accompagnare le aziende che puntano a uno sviluppo 'green'.

Questo il tema di grande attualità affrontato nel corso del primo incontro della rassegna "Abitare la montagna", organizzato da Confcooperative Cuneo, Uncem Piemonte con il contributo della CCIAA di Cuneo.

Il mondo dei servizi ecosistemici è stato analizzato nei diversi ambiti a partire da quello economico fino a una testimonianza diretta nata sul territorio cuneese.

Se, come evidenziato da Giampiero Lupatelli, economista territoriale di Caire Consorzio - in Italia la montagna rappresenta i 2/3 dei servizi ecosistemici, allo stesso tempo c'è ancora tanto da fare per far sì che questi servizi diventino attrattivi per il mercato. La conduzione comune di un bene risente ancora della filosofia del 'tragedy of commons' che afferma che la conduzione condivisa di un bene porti inevitabilmente al deperimento dello stesso, invece ora la prospettiva è cambiata, bisogna investire sulle green community e creare una cultura condivisa dei benefici che si possono ottenere per territorio ed imprese, come in provincia di Cuneo è stato fatto dal progetto 'Terres Moviso'.