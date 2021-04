Un'Artoteca per Cuneo?

L'artista Domenico Olivero desidera attivare una iniziativa di sensibilizzazione per la creazione di una Artoteca nella città di Cuneo.

L'Artoteca è una struttura per la diffusione dell'arte contemporanea attraverso la creazione nelle locali biblioteche civiche, ma anche di privati, di una collezione di opere d'arte originali (stampe, disegni, incisioni, dipinti, sculture), che come succede con i libri vengono prestate gratuitamente a un vasto pubblico (individui, scuole, associazioni, imprese, comunità...).

L'artista cuneese ha riflettuto sulla particolare chiusura dei musei e delle mostre, proprio in una nazione che dell'arte si è fatta sempre portabandiera. In questo tempo la privazione della bellezza dell'arte è stata continuata, e ha pensato che sarebbe bello ripartire con un segnale di bellezza e meraviglie, tipiche della creatività artistica del nostro paese.

Un poco di storia

Le prime Artoteche sono sorte in Germania all'inizio dell'Ottocento ma si svilupparono poi con l'avvio degli anni '20 del Novecento in città come Berlino, Francoforte sul Meno e Ulm per poi diffondersi in tutto il paese, e ora sono centinaia, tutte le info le potete trovare a questo link https://artothek.org/