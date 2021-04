11 persone senza permesso di soggiorno a raccogliere nei suoi campi di fragole: condannata imprenditrice

A seguito di un controllo presso la sua azienda agricola di Peveragno, effettuato nell’agosto 2018, una donna è stata è stata accusata per aver occupato alle sue dipendenze undici lavoratori macedoni privi di permesso di soggiorno e rinviata al giudizio al Tribunale di Cuneo.

A detta sua e dei testimoni della difesa gli undici “si sarebbero trovati lì a raccogliere le fragole per aiutare gli altri dipendenti, tra cui alcuni connazionali con i quali sarebbero legati da un rapporto di parentela”.



Dalle dichiarazioni rese nell’aula del tribunale sembrerebbe che la donna e il marito, nominato come testimone dalla difesa, fossero completamente in buona fede: “Siamo una grande famiglia. Siamo andati anche in Macedonia e ci hanno ospitato.”

“Lavoro per la signora da 4 anni. Quel giorno lei non c’era e solo venuti i miei parenti a darmi una mano gratuitamente a raccogliere le fragole. Siamo in 5 che lavoriamo per lei” ha testimoniato un dipendente macedone.

Il giudice ha condannato la titolare alla pena di un anno e un mese di reclusione e 55mila euro di multa (5mila per ciascun lavoratore assunto senza permesso di soggiorno ndr), con il benficio della sospensione condizionale; in più, ha applicato la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio dei lavoratori stranieri assunti illegalmente, pari a 1398euro per ogni lavoratore (il valore è stabilito per l’anno 2018).