Dopo la 7, il ritorno di Ghisolfi in tv... lo manda Rai 3

Al centro dell'atteso dibattito, i problemi di sostenibilità finanziaria di molte famiglie, anche ex benestanti, aggravati dagli effetti recessivi del Covid che in molti casi hanno determinato sopraggiunte insolvenze incolpevoli su rate di mutui e fenomeni di sovra indebitamento.

Il Banchiere e scrittore di origine fossanese, anni fa quando la questione sociale cominciava a infittirsi, fu tra i primi a evidenziare, proprio nel corso di una diretta su Rai tre nel dicembre 2017, l'esistenza di una legge, adesso peraltro potenziata dalla recente riforma del codice della crisi d'impresa, che a inizio 2012 era stata varata dall'allora Governo Monti per consentire l'esdebitamento, ossia la neutralizzazione del debito in eccesso, nei confronti istituti finanziari e anche esattoriali, in presenza di un peggioramento involontario delle condizioni di solvibilità del debitore, grazie all'approvazione di piani per la tutela del consumatore autorizzati dal giudice. L'educazione finanziaria al servizio della conoscenza di utili e valide leggi esistenti ma ancora poco utilizzate.