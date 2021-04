I principali settori industriali Italiani: Come faranno fronte nel 2021?

Subito dopo l’annuncio del rilascio del vaccino da parte di Pfizer a novembre, si era pensato a un 2021 di ripresa. Ma sta andando davvero così? Al momento, ciò che è davvero confermato è il trend di crescita dell’economia digitale. Una performance cominciata nel marzo 2020 e che ha interessato non solo big dell’ecommerce come Amazon o piattaforme di streaming come Twitch ma anche il mondo dell’iGaming. Giocare alle Slot Machine e al poker online è stato un modo per passare il tempo durante i duri lockdown nello scorso anno, ma anche a gennaio 2021 il settore ha confermato la crescita con un 6% su dicembre 2020 e un netto 99% rispetto a gennaio dell’anno precedente.

In campo industriale, la ripresa sembra al momento timida. La produzione industriale è aumentata dell'1,0% a gennaio su base mensile. Un progresso che ha seguito il lieve aumento dello 0,2% di dicembre. Si è registrato in particolare un aumento nei settori manifatturiero, minerario ed estrattivo che ha compensato un calo nel settore energetico. All'interno dell'importante settore manifatturiero, l'incremento maggiore è stato registrato nella produzione di apparecchiature elettriche.

Su base annua, la produzione industriale si è contratta del 2,4% a gennaio dopo il calo meno pronunciato dell'1,6% di dicembre. Nel frattempo, la variazione media annua della produzione industriale è peggiorata da meno 10,9% di dicembre a meno 11,1% a gennaio.

Come ha inciso la crisi economica sulla disoccupazione?

Il tasso di disoccupazione, in aumento dalla crisi finanziaria globale, ha iniziato a calare negli ultimi anni; è tuttavia aumentata all'11% nel 2020, dal 9,9% di un anno prima, nonostante l'estensione della copertura per i sistemi di integrazione salariale, ovvero la Cassa Integrazione, tramite il meccanismo della Cassa Integrazione in Deroga. A causa della crisi seguita al Covid e ai conseguenti lockdown, come è noto, la tutela è stata infatti estesa anche alla categoria di lavori normalmente non tutelati dalla Cassa Integrazione ordinaria.

Nonostante molte proteste per i ritardi nell’erogazione, la misura, insieme al blocco dei licenziamenti, ha costituito un importante ammortizzatore sociale in questo anno di crisi pandemica. La preoccupazione però è sull’impatto occupazionale e sociale che avrà la fine di questi due provvedimenti.

Al momento, il governo ha deciso di prorogare ancora entrambi. Infatti, col decreto 41/2021 approvato lo scorso 19 marzo dal Consiglio dei Ministri, la Cig in deroga è stata estesa fino alla fine di giugno. Si è anche proceduto a una semplificazione delle procedure per diminuire i tempi d’attesa sperimentati in passato.

Si è anche optato per una proroga del blocco dei licenziamenti, con due scadenze diverse:

Per le aziende che beneficiano di cassa integrazione ordinaria, l’estensione sarà anche in questo caso fino al 30 giugno

Per le imprese coperte invece da strumenti in deroga, essa arriverà invece fino al 31 ottobre.

Nel frattempo, si confida in un’accelerazione della campagna vaccinale, come auspicato anche dall’Unione Europea.

Quali previsioni per l’economia italiana nel suo complesso?

Il governo di Mario Draghi prevede che l'economia italiana colpita dal virus crescerà del 4,1% quest'anno e del 4,3% nel 2022. La previsione per il 2021 è una revisione al ribasso della crescita del 6% che era stata disegnata dal precedente governo di Giuseppe Conte, che è caduta a gennaio, mentre la proiezione per il 2022 è al di sopra dell'obiettivo di Conte del 3,8%.

Entrambe le previsioni rimangono al di sopra di quelle della Commissione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca d'Italia, che vedono tutte attualmente una crescita italiana inferiore al 4% quest'anno e il prossimo. L'economia italiana sta certamente ancora lottando sotto il peso della pandemia di coronavirus.

E’ anche per correggere queste previsioni che il governo ha deciso di procedere a una progressiva ripartenza delle attività più colpite dalla crisi, come quelle della ristorazione e del turismo, prevedendo tra le altre cose una riapertura dei ristoranti la sera a partire dal 26 aprile per le regioni in zona gialla. Verrà messo in campo anche un meccanismo per lo spostamento tra regioni di diverso colore, tramite un certificato vaccinale, uno che attesti che si è già contratto in passato il Covid, o un tampone rapido o molecolare fatto non più di 48 ore prima dello spostamento.