Troppo fumo rende difficile il piacere sessuale

Dipendenza, problemi respiratori, danni ai vasi sanguigni: sono questi i principali effetti della nicotina e del fumo di sigaretta sull'organismo. Eppure, spesso si tace il fatto che la nicotina possa generare problemi al momento dell'eccitazione sessuale tanto nell'uomo, quanto nella donna. Nel caso dell'uomo, ad esempio, questi problemi possono concretizzarsi in disfunzione erettile.

Tralasciando possibili concause psicologiche – quali ansie da prestazione – va certamente notato come proprio la sigaretta – per composizione chimica – sia capace di danneggiare, anche pesantemente, l'apparato circolatorio, causando anche disfunzioni capaci di fermare sul nascere i momenti di intimità nella coppia, o di renderli meno piacevoli.

Nicotina e apparato circolatorio

La Società Italiana di Contraccezione, basandosi sugli studi clinici più recenti, ha potuto calcolare che più della metà dei problemi erettili possono essere imputati all'effetto del fumo di sigaretta. Nello specifico, l'eccitazione sessuale risulta limitata – nell'uomo e, come si vedrà, nella donna – a causa dei danni che la nicotina provoca sull'apparato circolatorio.

Se è sostanzialmente facile spiegarsi come un problema all'apparato vascolare possa limitare la funzionalità del pene e la capacità di mantenere l'erezione in sede di incontro sessuale, va attenzionato anche l'effetto che la nicotina produce sul piacere femminile.

Come l'uomo, la donna ha infatti bisogno di un corretto funzionamento dell'apparato circolatorio, per permettere un'opportuna lubrificazione della vagina: condizione essenziale, questa, per un rapporto sessuale il più possibile piacevole e confortevole.

Un'alterazione chimica del delicato e ricco ambiente vaginale può provocare inoltre conseguenze non direttamente legate al rapporto sessuale, come un indebolimento del sistema immunitario: le donne fumatrici risultano dunque più facilmente assoggettate all'insorgenza di tumori e più esposte alla vaginosi batterica.

Migliorare la propria vita sessuale smettendo di fumare

Che sia per vaginosi batterica, che sia per disfunzione erettile, la vita di coppia risulta decisamente compromessa dagli effetti del fumo di sigaretta sul corpo maschile e femminile: quello dell'intimità rischia di non essere più un momento di benessere e piacere, bensì un'occasione da evitare e rimandare o a cui guardare con timore e insicurezza. Certamente, in questi casi l'assunzione di integratori capaci di alimentare e sostenere il desiderio sessuale – se suggeriti dal medico – possono rivelarsi una scelta vincente.

Tuttavia, la soluzione migliore a questa situazione, per lui e per lei, è quella di smettere di fumare, cercando dunque di rompere il circolo di frustrazione e sfogo che si autoalimenta – specie nell'uomo – proprio a causa dell'assunzione costante di nicotina.

Come darsi una mano in questa difficile – ma non impossibile – impresa? Stilare un elenco degli obiettivi da realizzare contestualmente all'addio alle sigarette potrebbe essere una buona idea. Per l'uomo, ovviamente, si farà riferimento alla lotta alla disfunzione erettile ( clicca qui per maggiori informazioni ); per la donna, invece, si potrà citare il miglioramento del piacere sessuale, prima compromesso dagli effetti chimici prodotti dalla nicotina sull'organismo.

Il miglioramento del piacere di coppia passa tuttavia per altri step: allontanarsi dalle sigarette vuol dire infatti combattere la gestualità e tutte quelle abitudini che si erano radicate nei giorni accompagnati dal fumo. Sostituire, ad esempio, la sigaretta dopo il caffè con qualche altro espediente che premi il proprio allontanamento dalla nicotina, o ricorrere a strumenti quali la sigaretta elettronica sono tutte valide strategie per uscire vincitori da questa sfida.

Il supporto delle persone vicine – magari proprio del partner o della partner con cui si manifestano i più intimi effetti negativi legati al fumo – potrebbe rinvigorire la determinazione tanto dell'uomo, quanto della donna nel proposito di chiudere con le sigarette.

Infine, allontanare la mente con le distrazioni più adatte, e sfogare la tensione accumulata con attività fisiche di vario tipo (specie se condivise all'interno della coppia) costituiscono ottimi presupposti per cementare il rapporto con il partner e lasciarsi alle spalle le fasi più difficili del percorso; inoltre, sarà più facile superare anche il ricordo delle difficoltà e delle debolezze cui si è andati incontro per il gusto di un tiro di sigaretta in più.