Al via la raccolta delle idee per costruire il dossier di candidatura di Saluzzo e Monviso a Capitale italiana della cultura 2024

Partita la raccolta di idee per costruire le basi del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2024.

Referenti sono gli animatori di territorio che possono fornire indicazioni ad Associazioni ed Enti sulle modalità di compilazione delle schede.

Gli stessi moduli sono disponibili in download sul sito www.saluzzomonviso2024.it o compilabili direttamente on line attraverso un form digitale (sempre sul sito).

La raccolta vuole raggruppare tutte le idee progettuali del territorio da selezionare e inserire nel dossier di candidatura. A guidare la scelta saranno i criteri di selezione delle Capitali della cultura espresse dal Ministero: un progetto rivolto al futuro, inclusivo, innovativo e che abbia uno sguardo d’attenzione per i giovani.

Molti di questi argomenti sono stati affrontati negli incontri digitali di preparazione, che si possono rivedere sul profilo Facebook della candidatura.

Inoltre, coloro che volessero chiarimenti ulteriori, potranno collegarsi a un incontro zoom dedicato venerdì 30 aprile alle 17 (per richiedere il link scrivere asegreteria@saluzzomonviso2024.it

Da oggi il logo di Saluzzo Monviso 2024 è scaricabile in modo gratuito sul sito www.saluzzomonviso2024.it nella sezione apposita dove trovare tutti i contenuti grafici del logo, in diversi formati a seconda delle esigenze.

“Sostengo Saluzzo Monviso 2024” è lo slogan con cui si supporta la candidatura a Capitale italiana della cultura 2024, abbinato alla colorata immagine della montagna stilizzata che è diventata in poco tempo l’immagine distintiva del progetto.

Il logo può essere usato come immagine profilo social, Facebook o Instagram, o stampato per utilizzarlo come vetrofania, o come sticker. Non ci sono limiti alla fantasia e al suo utilizzo!

Il logo di Saluzzo Monviso 2024 è semplice, diretto e rappresenta in modo immediato gli elementi fondamentali della visione strategica della candidatura: una attenzione particolare per i giovani, una comunicazione chiara e dinamica, quasi pop, del territorio.

Ambra Rubicini, la giovane marchigiana creatrice della grafica, ha rappresentato le montagne, scegliendo di usare la vetta come metafora di uno sguardo ottimista che non viene intaccato da momenti di difficoltà, ma che vuole guardare oltre, verso il futuro. Anche la palette cromatica rispecchia questo intento, escludendo le tonalità tipiche della rappresentazione del mondo naturale e prediligendo colori astratti, brillanti.

Il materiale grafico, insieme alle linee guida per l’utilizzo e le informazioni rilevanti sono disponibili in modo gratuito sul sito www.saluzzomonviso2024.it/ nella sezione download.

