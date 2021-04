Donne e lavoro al tempo del Covid: incontro online di Zonta Saluzzo

E’ il secondo incontro live via web che il sodalizio femminile saluzzese presieduto da Anna Maria Gavatorta propone. Dopo la moda, il dietro le quinte del settore, il suggerimenti delle esperte per essere glamour nelle stagioni prossime, il tema del lavoro delle donne al tempo della pandemia.

Una situazione che ha reso e rende complicata la vita di molte lavoratrici impegnate a conciliare in modo nuovo la vita professionale e famigliare, con i figli a casa in dad e l’attività da seguire all’esterno.

L’incontro darà voce a questa esperienza attraverso le parole dell’imprenditrice Elena Lovera, mamma di Beatrice.

Nella pandemia, continua Alessandra Rinaudo (direttrice creativa di Pronovias) che modera l’appuntamento - ci sono poi le donne che hanno perso il lavoro per il fallimento o ridimensionamento della propria azienda o, ancora per l’inconciliabilità di essere sul posto di lavoro, con un bambino a casa, penalizzate da tante problematiche che la quarantena porta con sé.

La quarantena, causa non solo di crisi economica ma di disturbi psicologici che spesso sono difficilmente risolvibili senza l’aiuto di un professionista.

Sarà Alessandra Piano avvocato penalista, vicepresidente Zonta Saluzzo, a porre domande sul tema alla psicologa Maria Barrera, per essere d’aiuto a chi segue l’incontro nel portare a galla i disagi e individuare, attraverso consigli e suggerimenti, il modo di affrontare la situazione con maggiore positività e fiducia nel futuro.

C’è anche l’altra faccia della medaglia: quella delle donne che si sono reinventate un lavoro, un’attività seguendo un sogno. Racconterà la sua esperienza Sara della Braja Fam, e-commerce nato lo scorso anno in piena pandemia per portare in tavola ricette confezionate con prodotti dell’orto e del territorio.

Appuntamento stasera sulla pagina facebook di Zonta club Saluzzo.