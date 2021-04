Demarchi (Lega Salvini Piemonte): “Inaccettabile una Cuneo in scacco ai violenti, agire subito”

“A distanza di pochi giorni dall’aggressione della troupe televisiva di Mediaset, Cuneo è nuovamente teatro di un episodio di violenza indegno, consumato alla luce del sole, nelle strade animate e tra cittadini inermi ormai spaventati. Non occorre scomodare le polemiche da bar per denunciare, come peraltro già fatto dalla Lega in consiglio comunale con una serie di interpellanze tra cui l’ultima il 17 aprile, che la situazione è fuori controllo e va arginata immediatamente. Gli extracomunitari sono in un Paese che ha delle regole, una legge e una condotta morale. Scelgano! O dentro le regole o fuori dal Paese”.



Così ha commentato il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte di Cuneo Paolo Demarchi l’episodio di poco fa in corso Nizza a Cuneo, in cui un ragazzo extracomunitario a piedi ha fermato un’auto e aggredito conducente e passeggero. Vittime un uomo e una donna che sono ricorsi alle cure mediche mentre la Polizia portava in Questura l’aggressore.