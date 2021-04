Dronero: ricca mattinata educativa per la scuola primaria di piazza Marconi

Divisi in gruppi ed accompagnati dalle insegnanti, tante sono state le attività pensate per loro. Negli occhi dei bambini un entusiasmo bellissimo.

" Io la faccio per i piccolini, che di notte hanno freddo ". Cimentarsi nel costruire graziose casette per gli uccellini, interamente realizzate con materiali di recupero. In sottofondo ascoltare i cinguettii. " Vedi, si deve fare così. Si deve mescolare bene bene ". Prendere un po' di impasto di argilla e acqua, metterci dentro i semi di mais e, con le mani, creare tante palline da spargere nel terreno. Imparare, così, a proteggere i semi da insetti predatori e siccità, sapere che germoglieranno.

E poi ancora: " Questo invece che animale è? Come lo avete trovato? Quanti anni aveva? " Scoprire chi sono e le attività svolte Carabinieri del Corpo Forestale, in particolare il loro impegno nella lotta al bracconaggio. Imparare quel 112, breve ma utilissimo. Sapere ora il perché è un numero importante.

"Mi devo ricordare il nome di questa pianta, perché ha i fiori rosa come piace tanto alla mia sorellina. Quando torno a casa glielo dico e lei così lo impara anche". Scendere poi in un terreno, avvicinandosi un po' di più al fiume. Immergersi nelle piante e nei fiori, capire perché è importante avere rispetto della natura ed il significato del tempo, l'opportunità che racchiude. "Wow, guardate. Ci saluta". Attendere infine con trepidazione il togliere del telo e vedere per primi lo spaventapasseri di "Mastro Geppetto", coloratissimo e meccanico. Con gioia cantare all'aperto tutti insieme una canzoncina dedicata alla natura. Avviarsi per ritornare a scuola, col pensiero di dare un nome allo spaventapasseri.