Marathon Bike Cup Specialized: sabato 1° maggio il termine per le iscrizioni

Ultimi giorni per iscriversi al Marathon Bike Cup Specialized, circuito di gare MTB che interesserà il Cuneese con la GF Pedalanghe (Cossano Belbo) e La Via del Sale (Limone Piemonte)

Il termine per le iscrizioni è infatti fissato a sabato 1° maggio (senza possibilità di deroga).

Gli organizzatori ricordano che l'adesione al circuito 2020, poi annullato a causa della pandemia, è stata confermata automaticamente per tutti gli atleti.

Si riparte domenica 16 maggio ad Almese (TO) con la GF Musiné organizzata da Cicli Boscaro. In atto tutte le precauzioni per garantire la salute degli atleti, oltre a quelle necessarie per garantire lo svolgimento delle singole manifestazioni in qualsiasi “colore” si trovi la zona di gara.

IL PROGRAMMA

16 maggio: GF Musiné – Almese (TO)

30 maggio: GF Pedalanghe - Cossano Belbo (CN)

20 giugno: La Via del Sale - Limone Piemonte (CN)

4 luglio: Assietta Legend – Sestriere (TO)

12 settembre: Gran Paradiso Bike – Cogne (AO)

19 settembre: GF Monte San Giorgio – Piossasco (TO)