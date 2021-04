Volley A2/F: “Il Puma prova a tenere a bada le Tigri!”; La Lpm Bam Mondovì alle 18:30 affronta la Megabox Vallefoglia

Una vittoria per continuare a sperare nella promozione diretta! La Lpm Bam Mondovì oggi non ha altra scelta che quella di battere la Megabox Vallefoglia nel recupero della 1^ giornata di ritorno della Pool Promozione. Un successo che serve alle Pumine per tenere intatte le speranze di colmare il divario in classifica con la capolista Acqua & Sapone Roma.

Un sogno, però, che passa non solo dai successi della Lpm, ma anche dai poco probabili, ma non impossibili, passi falsi della squadra laziale, che a maggio affronterà le trasferte di Cutrofiano e San Giovanni in Marignano. Lo sport, tuttavia, spesso regala risultati inattesi e pertanto le Pumine, anche per non avere ulteriori rimpianti, dovranno puntare dritte alla vittoria contro una signora squadra come il Vallefoglia.

Le marchigiane, già certe della qualificazione ai play-off, al PalaManera cercheranno punti preziosi per scavalcare la Cbf Macerata e beneficiare di una posizione di partenza più favorevole nella griglia di partenza nella terza e ultima fase di stagione. Alle Pumine, invece, occorre ancora un punto per avere la certezza matematica di conquistare il secondo posto. La gara dell’andata è coincisa con la prima giornata della Pool Promozione e in quell’occasione le Pumine furono malamente sconfitte con un netto 3-0.

Le maggiori insidie per la difesa monregalese giungeranno dalla banda Alice Pamio, attualmente la schiacciatrice con la migliore media realizzativa della serie A2: 5,60 punti a set, un dato migliore anche di quanto fatto da Alexandra Lipska (Macerata), la cui media si attesta su 5,22. Altri due punti di forza della squadra di Bonafede sono l’espertissima schiacciatrice Lucia Bacchi e la “gigante” americana Rachael Kramer, una centrale di 208 centimetri.

Non bisogna dimenticare che il Vallefoglia ha vinto con merito il proprio raggruppamento di regular season, nonostante si sia affacciata a questa competizione con l’appellativo di “matricola”. Insomma un big match tra due delle migliori formazioni della serie A2. La gara sarà arbitrata da Stefano Nava (Monza Brianza) e Simone Cavicchi (La Spezia). Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30.

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE