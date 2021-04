Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Vallefoglia 3-2, coach Delmati: "La squadra ha tirato fuori il coraggio" (VIDEO)

Dall'incubo di una possibile e pesante sconfitta, all'apoteosi per una straordinaria vittoria al tie-break. La Lpm Bam Mondovì cede i primi 2 set alla Megabox Vallefoglia, ma poi cambia marcia e vince in rimonta per 3-2. Un successo che rimette in testa alla classifica le Pumine, anche se da qui al termine della Pool Promozione la Roma dovrà giocare due partite, mentre la Lpm solo una.

A prescindere degli effetti sulla classifica, però, questa vittoria porta con se molteplici benefici sul morale della squadra. Comprensibile la soddisfazione per la reazione delle Pumine espressa dal tecnico Davide Delmati al termine dell'incontro: