Volley giovanile: Cuneo Volley il bilancio (agrodolce) dell'ultimo weekend

Giornata in chiaroscuro per il settore giovanile del Cuneo Volley.

Molto bene l’Under 17 BAM Mercatò Rossa di Revelli e Alivesi, che dalla trasferta a Villanova Mondovì porta a casa 3 punti importanti e si mantiene in vetta alla classifica. Vincenti anche l’Under 15 Rossa di Feula e Garro sempre a danno dei cugini monregalesi e i pari età della compagine Bianca allenata da Macagno e Ciccone, i quali si aggiudicano in 3 set la trasferta albese. Non avviene lo stesso al PalaITIS in Serie C; i ragazzi di coach Salomone subiscono l’1-3 in casa con il Mercatò Alba. Cede il passo anche l’Under 15 Blu in quei di Asti. Giovedì l’Under 19 ospiterà, alle ore 20.15 al PalaITIS, il derby con il Villanova/vbc Mondovì che sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube “CUNEO VOLLEY TV”.

Serie C

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, Cardona opposto, Rado e Giokicaj centro, Vergnaghi e Agapitos schiacciatori; Giordano (L).Coach Iemina ha schierato: Quaglia palleggio, Turkaj opposto, Rocca e Corino al centro, Mariotti e Candela schiacciatori; Armando (L). Al termine dell’incontro coach Giorgio Salomone: «Partita equilibrata ad esclusione del primo set, dove i ragazzi sono apparsi troppo scarichi e timorosi. Peccato per il 4° set, dov’eravamo avanti prima per 22-19 e poi sul 24-22, con errori gratuiti abbiamo concesso la vittoria ad Alba per 3-1». Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà Sabato 1° maggio alle ore 18.30 in trasferta a Racconigini.

6^ Giornata (24/04/2021) – Regular Season Serie C maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo – Mercatò Alba 1-3 (14-25/25-19/18-25/24-26)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 2, Cardona 10, Rado 4, Gjockikaj 7, Vergnaghi 16, Agapitos 11; Giordano (L); Bertellino,Pellegrino. N.e. Quaranta, Falco.All.: Giorgio SalomoneAiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone Arbitro: Rosa Maria Montaperto.

Under 19

L’U19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo domani, Giovedì 29 aprile alle ore 20.15 disputerà il derby al PalaITIS con il Villanova/vbc Mondovì.Le partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Under 17 9^ Giornata (25/04/2021) – Under 17 maschile Villanova/vbc Mondovì - BAM Mercatò Cuneo Rossa 1-3 (25-23/19-25/12-25/22-25) Arbitro: Roberto Pavani.

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà Domenica 2 maggio alle ore 10.30 al PalaITIS contro il Mercatò Alba. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Under 15

5^ Giornata (24/04/2021) – Under 15 maschile

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa – Villanova/vbc Mondovì 3-0 (17-25/23-25/22-25)

Lo starting six di Cuneo: Marino e Vergnaghi doppio palleggio, Arnaudo e Peano centro, Bellanti e Camia schiacciatori; Rocchia (L).

Coach Samanta Feula e Marco Garro al termine della gara: «Gran bella prestazione da parte dei nostri ragazzi, che dopo aver perso lo scorso anno 3-0 all'andata e 3-2 al ritorno si sono imposti quest'anno con un secco 3-0 contro la squadra detentrice del titolo provinciale. Questo vuol dire che c'è stata una grande crescita e che il lavoro svolto in palestra sta pagando. Turno di riposo questo fine settimana, dopodiché giocheremo l'ultima partita del girone con l'Alba. Sarà importante farsi trovare concentrati per mantenere saldo il primo posto del girone e guadagnarsi, si spera, un possibile posto per la fase regionale».

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino, Vergnaghi, Arnaudo, Peano, Bellanti, Camia; Rocchia (L); Rainero, Pellegrino, Sciandra, Costanzo, Ballario.I All.: Samanta FeulaII All.: Marco Garro Dir. Acc.: Anna Bono Arbitro: Mariano D’Amico.

5^ Giornata (24/04/2021) – Under 15 maschile

Revolution - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu 3-0 (25-27/25-21/25-12)

Lo starting six di Cuneo: Viale palleggio, Bettahi opposto, Nacca e Maiorano centro, Arneodo e Giordanengo schiacciatori; Giraudo (L).Coach Diego Frison al termine della gara: «Gara difficile dal punto di vista della fisicità avversaria e anche dal punto di vista delle assenze. Non riusciamo a dare continuità alla prestazione, a sprazzi esprimiamo anche una discreta pallavolo, ma poi come capita sovente si cominciano a commettere errori banali dettati dalla poca concentrazione. Buona la prova di Cuniglio e Di Maria, quando nel secondo set sono entrati al posto dei due schiacciatori».

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu: Viale, Bettahi, Nacca, Maiorano, Arneodo, Giordanengo; Giraudo (L); Cuniglio, Di Maria.All.: Diego Frison Aiuto All.: Roberto Pansa Arbitro: Alessandro Vincenzo Del Balzo.

5^ Giornata (23/04/2021) – Under 15 maschile Mercatò Alba - Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu 0-3 (23-25/20-25/22-25)

I prossimi appuntamenti delle compagini U15:

- Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu sarà Sabato 1° maggio alle ore 15.30 al PalaITIS con il Volley Savigliano

- Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà Sabato 1° maggio alle ore 18.00 al PalaITIS con il Revolution.

Tutte le partite si svolgeranno a “porte chiuse” e saranno trasmesse in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Under 13

Domenica 2 maggio a partire dalle ore 14.00 al PalaITIS si terrà il concentramento Under 13, che vedrà sfidarsi tra loro le tre compagini cuneesi Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo BIANCA-ROSSA-BLU oltre che con il Mercatò Alba Blu.