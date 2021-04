L'Esercito celebra i suoi campioni: Marta Bassino tra gli atleti premiati a Roma

Nel tardo pomeriggio di martedì, nella Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, una rappresentanza degli atleti della sezione sport invernali del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, che ha consegnato loro alcuni riconoscimenti militari per le ottime prestazioni sportive e i grandi traguardi raggiunti nelle ultime competizioni agonistiche.

Tra loro, naturalmente, la Regina del Gigante Marta Bassino.

“Queste vostre importanti vittorie - ha detto il Generale Serino – sono state, prima di tutto, un traguardo per tutto lo sport italiano. Tante volte, nel corso della nostra carriera, ci sarà capitato di chiederci il perché dello sport di eccellenza nell’Esercito Italiano. La risposta è evidente: esso è l’esempio per noi che svolgiamo la professione del soldato di ciò che bisogna possedere per conseguire un obiettivo difficile, e cioè impegno, sacrificio, determinazione. Ma c’è un’altra cosa importante da tenere sempre presente, ovvero la capacità di lavorare in team: lo sport è sempre un’attività di squadra, anche quando la gara è individuale e questo è un aspetto importante anche per la nostra professione di soldati. Voi atleti, unitamente al personale tecnico e logistico che vi supporta, siete un esempio per tutti noi, perché ci fate capire come le cose devono funzionare. Se guardiamo a voi scopriamo dov’è la chiave del successo. A nome dell’Esercito e mio personale vi dico che vi siamo grati e riconoscenti di quello che avete fatto. In bocca al lupo per le sfide future!”

L’ultima stagione agonistica è stata segnata da 7 Campionati Mondiali di 7 diverse discipline invernali. Il bilancio finale dei successi conseguiti dagli atleti dell’Esercito è stato straordinario, con 23 medaglie ai Campionati del Mondo: 14 nelle categorie assolute (di cui 6 ori, 4 argenti e 4 bronzi), 9 nelle categorie giovanili (di cui 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e 2 coppe del mondo assolute. Inoltre, 5 coppe di specialità, 58 podi in Coppa del Mondo, 11 podi in Coppa Europa e più di 10 titoli italiani assoluti tra tutte le discipline degli sport invernali. Come ha ribadito il Tenente Colonnello Patrick Farcoz, Comandante del Centro Sportivo Esercito, “dietro ai risultati che oggi esaltiamo si cela un lavoro individuale e di squadra, che parte da lontano, svolto con sacrificio, passione, lealtà e nobile umiltà, caratterizzato dalla cura dei minimi particolari e nell’attenzione della personalità di ogni atleta”.

Undici gli atleti presenti alla cerimonia:

- Caporal Maggiore Capo Matteo Eydallin: Sci Alpinismo, Oro e Coppa del Mondo nella specialità “individuale”

- Caporal Maggiore Scelto Aaron March: Snowboard Alpino, Coppa del Mondo generale e Coppa del Mondo nella specialità “slalom speciale parallelo”;

- 1° Caporal Maggiore Robert Antonioli: Sci Alpinismo, Coppa del Mondo generale, Oro nella specialità “staffetta” e Argento nella specialità “individuale”;

- 1° Caporal Maggiore Marta Bassino: Sci Alpino, Coppa del Mondo nello “slalom gigante” e Oro nello “slalom parallelo”;

- 1° Caporal Maggiore Michele Boscacci: Sci Alpinismo, Oro nella specialità “staffetta” e Oro nella specialità “long distance”;

- 1° Caporal Maggiore Michela Moioli. Snowboard cross, Argento nella specialità “individuale” e Argento nella specialità “team event”;

- 1° Caporal Maggiore Alba De Silvestro: Sci Alpinismo, Oro nella specialità “staffetta”, Oro nella specialità “long distance” e Bronzo nella specialità “individuale”;

- 1° Caporal Maggiore Davide Magnini: Sci Alpinismo, Oro nella specialità “long distance” e Bronzo nella specialità “individuale”;

- 1° Caporal Maggiore Nadir Maguet: Sci Alpinismo, Oro nella specialità “staffetta”, Bronzo nella specialità “sprint” e Bronzo nella specialità “long distance”;

- 1° Caporal Maggiore Lorenzo Sommariva: Snowboard cross, Argento nella specialità “team event”;

- Caporal Maggiore Giulia Murada: Sci Alpinismo, Oro nella specialità “long distance”.