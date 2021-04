Riapre il Complesso Museale “Cav. G. Avena” di Chiusa di Pesio

Il Museo “Avena” di Chiusa di Pesio dopo la chiusura dei mesi scorsi è pronto a tornare ad accogliere i visitatori.

Dalla Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli alla Ceramica, dai bronzi del Monte Cavanero alla storia della Resistenza in Valle Pesio, le sezioni museali saranno spazi sicuri dove assaporare storia, cultura, arte del territorio.

“Finalmente si riaprono le porte del nostro Complesso Museale dopo la chiusura imposta dalle misure per contrastare la pandemia. Il pubblico potrà tornare a godere dello straordinario spaccato di storia presente all’interno del Museo, un vero e proprio scrigno che racchiude tremila anni di storia dall’Età del Bronzo alla Resistenza” dichiara Daniela Giordanengo, Assessora alla Cultura e alla Comunicazione. “Nel ringraziare il direttore Renato Baudino e la responsabile Sara Alberione per la collaborazione e le rigorose attenzioni messe in atto, invito tutti a venirci a trovare per passare qualche ora lieta e nutrirsi di bellezza e cultura”.

Da giovedì 29 aprile si ritorna al consueto orario di apertura: da martedì a sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30. Nel rispetto delle normative anti Covid il sabato l’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione.

Sabato 1° maggio chiunque si troverà a passeggiare per il centro storico di Chiusa di Pesio troverà aperti l’Ufficio Turistico ed il Complesso Museale “Cav. G. Avena”.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico tel. 0171/734990 – e-mail: valle.pesio@gmail.com