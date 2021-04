"Natura esuberante": a Cherasco la mostra di pittura di Francesco Paula Palumbo

Dopo il successo della mostra estiva a Cuneo, le opere di Francesco Paula Palumbo fanno ora tappa a Palazzo Salmatoris di Cherasco, in una mostra dal titolo “Natura esuberante” che sarà visitabile dal 29 aprile al 20 giugno 2021.

Torinese d’adozione, nasce a Taranto il 14 marzo 1917 e muore a Torino il 22 ottobre 2008. Uno stile originale, quello di Francesco Paula Palumbo, riconoscibile sempre, un simbolismo universale, più o meno celato, in cui ognuno può ritrovare spunti di riflessione e interpretazione in grado di far emergere vecchie e nuove consapevolezze.

Con i suoi esuberanti intrecci e le fantasiose forme dal disegno deciso e sicuro, le tele si susseguono in un’interpretazione della natura allo stesso tempo geometrica e fiabesca.

La Mostra di Cherasco, che si sviluppa sui due piani dello storico Palazzo Salmatoris, propone gran parte del repertorio dell’artista prodotto tra gli anni ‘70 e ‘90, con il recupero delle cornici originali appartenenti alla sua straordinaria collezione. I soggetti raffigurati sono fiori, frutti, paesaggi e scorci innevati in un trionfo di colori e abbinamenti cromatici: il paesaggio di neve è a volte idilliaco e incantato, altre volte in movimento e sferzato dagli eventi atmosferici.

Si può leggere nelle opere esposte il desiderio di proporre una natura vegetale esuberante e vitale, da qui il titolo della rassegna: è la spettacolarizzazione di una natura ricostruita con minuzia e maestria.

La mostra, che doveva esser accessibile al pubblico nei primi mesi dell’anno (da marzo a maggio) è stata prorogata e sarà aperta da giovedì 29 aprile fino a domenica 20 giugno 2021. Si potrà visitare il mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 19, il sabato e domenica tutto il giorno, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ad ingresso libero previa prenotazione al numero dell’ufficio turistico 0172-427050.

Naturalmente, durante le aperture saranno rispettate tutte le norme anti Covid, distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani.

"Dopo mesi di chiusura forzata – commenta il vicesindaco Claudio Bogetti, delegato alle Mostre – possiamo riaprire le suggestive sale di Palazzo Salmatoris per ospitare una nuova ed interessante esposizione, prevista già a marzo.

Accogliamo con entusiasmo le opere di Francesco Paula Palumbo, un artista straordinario che riesce a trasferire su tela quelle emozioni che solo la natura sa suscitare.

Questa riapertura, con un artista di livello, vuole essere anche un messaggio di speranza, di ottimismo.

La pandemia non è terminata, tutte le norme anticontagio saranno messe in atto, affinché i visitatori possano godere di questa nuova e bella esposizione in assoluta sicurezza".