Con Confesercenti e Fabrica nasce la vetrina virtuale per i negozi della Granda

È una vera e propria carrellata di vetrine a portata di telefonino, l’App realizzata dall’azienda di servizi Fabrica di Limone Piemonte, che ora può contare su una convenzione sponsorizzata da Confesercenti.

È stata battezzata con il nome della città che rappresenta e la dicitura: Servizi e Shop. Così, per esempio per Limone Piemonte è Limone Servizi e Shop, per Cuneo, Cuneo Servizi e Shop. A cambiare, oltre al nome del comune che rappresenta, sarà anche il colore della App.

L’obiettivo di questa iniziativa, lo spiega il direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo, Nadia dal Bono: “Si tratta di una grande opportunità per i commercianti che attraverso la loro vetrina virtuale possono immediatamente essere visibili e contattabili, da potenziali clienti che così possono anche avere in tempo reale le informazioni su promozioni ed articoli particolari in vendita in quel negozio”.

Il suo punto forte è la facilità con la quale si scarica questa App e il modo rapido con cui si può consultare.

“L’App è già attiva a Limone Piemonte e presto lo sarà anche a Cuneo - precisa Laura Castelli, titolare di Fabrica - e speriamo di coprire presto altre città della Granda, da Alba a Savigliano a Borgo San Dalmazzo. La mia è una azienda che fornisce servizi: per esempio noleggiamo passeggini, forniamo il trasporto di biancheria in lavanderia e presto, per ovviare alle problematiche legate alla viabilità, attiveremo anche il noleggio auto. Ed ora con questa App vogliamo fornire una possibilità in più ai commercianti”.

La nuova App, lanciata pochi mesi fa, ha già riscontrato un grande successo, per questo Fabrica - in collaborazione con Confesercenti Cuneo - intende estenderla in tutta la nostra provincia.