Il prefetto di Cuneo incontra l’Associazione Fèlicita per una riapertura delle Rsa

La battaglia delle riaperture delle Rsa alle visite ai parenti, portata avanti dall’associazione Fèlicita, è arrivata anche in provincia di Cuneo.

Il suo presidente Alessandro Azzoni, ha infatti chiesto un incontro ad alcuni prefetti d’Italia - tra questi anche quello di Cuneo - per continuare, come si legge sul sito dell’associazione: “La campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale per contrastare il perdurante e drammatico blocco degli incontri con i parenti nelle Rsa. Ci siamo rivolti proprio ai prefetti - spiegano - in quanto rappresentanti del Governo a livello locale per chiedere un intervento volto a far cessare lo stato di isolamento che da oltre un anno sta creando seri danni alla salute psico-fisica degli anziani e gravi disagi ai familiari”.

Sono già iniziati gli incontri a distanza con i prefetti, tra questi anche con quello di Cuneo, la dottoressa Fabrizia Triolo.

“Fin dall’inizio di questa pandemia siamo stati molto attenti ai problemi e alle esigenze delle Rsa - fanno sapere dalla prefettura cuneese -. Essendo però una questione di competenza sanitaria, la prefettura se ne occupa attraverso la partecipazione ad una cabina di regia a livello provinciale”.

Cabina di regia composta da tutti gli attori che ruotano intorno alle strutture per anziani, come le AslCn1 e AslCn2, nonché le associazioni competenti.

“In questo modo - sottolineano dalla prefettura - siamo in grado di monitorare la situazione, ben sapendo che non è affatto facile conciliare la volontà di proteggere le persone fragili delle Rsa con la comprensibile richiesta dei parenti di incontrare i propri cari ricoverati nelle strutture”.

“È ora che le istituzioni - conclude il presidente di Fèlicita Azzoni - mettano in agenda le riaperture in sicurezza: troppo lungo è stato il silenzio con danni irreversibili”.