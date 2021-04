Linea Cuneo-Ventimiglia: dal 3 maggio apre la tratta Saint Dalmas-Breil

Lunedì 3 maggio riapre la tratta ferroviaria tra Saint Dalmas de Tende e Breil.

Gli interventi di ripristino dei danni, a cura dei gestori dell’infrastruttura italiani e francesi, a seguito del maltempo che ha interessato la zona nello scorso mese di ottobre, consentiranno la riattivazione della linea Cuneo-Ventimiglia nella tratta tra Saint Dalmas e Breil permettendo il prolungamento degli attuali collegamenti Cuneo-Saint Dalmas fino alla stazione di Breil.

Su richiesta della Regione Piemonte saranno quattro i regionali di Trenitalia prolungati: 22955 Fossano (7.25) - Breil Sur Roya (10.01), 22956 Breil Sur Roya (11.17) – Cuneo (13.19), 22959 Cuneo (14.41), Breil Sur Roya (16.48) e 22964 Breil Sur Roya (19.14) – Cuneo (21.19).

Sempre dal 3 maggio Trenitalia, in accordo con la Regione Piemonte, attiverà quattro collegamenti bus nella tratta Breil-Ventimiglia con fermate a Olivetta, Airole e Bevera. Gli autobus diretti in Liguria partiranno da Breil Sur Roya alle 10.16 e alle 17.03 per arrivare a Ventimiglia rispettivamente alle 11.02 e 17.49; da Ventimiglia la partenza è programmata alle 10.16 e 18.13 con arrivo a Breil alle 11.02 e 18.59.