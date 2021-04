Marene, impennata dei casi: no a feste private, sport di contatto e attività pubbliche

"Purtroppo abbiamo una situazione che permane e non accenna a diminuire" così la sindaca Roberta Barbero sui casi positivi al covid19 a Marene.

Il piccolo comune del saviglianese nei mesi scorsi aveva avuto un diffusione dei contagi piuttosto contenuta rispetto alla seconda ondata.

Oggi, tuttavia i casi tornano a toccare le quote raggiunge allo scoppio della pandemia, con 52 casi positivi. "Nessun ricoverato, sono tutti a casa, hanno un'età media che è notevolmente più bassa, si tratta per lo più di ragazzi giovani, bambini o i loro i genitori".

Il trend è stabile, ma non diminuisce da Pasqua e anche a scuola diverse sono le classi messe in quarantena da oggi: "Abbiamo due classi della materna, una alle elementari e una alle medie".

Per questo la sindaca ha emanato un'ordinanza che restringe le normative in vigore da oggi, giovedì 29 aprile, con il rientro in zona gialla della Granda.

"Le attività commerciali assolutamente resteranno aperte ma abbiamo limitato quelle attività non necessarie".

Stop quindi a attività fisiche di contatto, attività pubbliche e feste private.

"Le associazioni del territorio hanno subito capito che questo non era ancora il momento per ripartire, speriamo con quest'azione che la situazione migliori" conclude Barbero.