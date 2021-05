Mondovì, nessun costo di gestione per gli impianti sportivi comunali e provinciali per l'anno sportivo 2020/21

Nessun costo per i gestori degli impianti sportivi comunali e provinciali per l'anno sportivo 2020/21.

Lo ha deciso il comune di Mondovì che, per il secondo anno, scende in campo a sostegno delle associazioni sportive monregalesi.

"Continuiamo ad essere al fianco del 'nostro' sport e per dimostrarlo, anche per l'anno sportivo 2020/2021, la Giunta ha assunto una delibera attraverso la quale verrà attivata l'esenzione totale dal pagamento delle tariffe da parte delle ASD che gestiscono le palestre comunali e provinciali." - spiega l'assessore allo sport, Luca Robaldo, evidenziando le misure che sono state deliberate dalla Giunta Comunale in continuità con quanto già messo in atto lo scorso anno- "Il comune, infine, continuerà ad erogare la totalità del contributo per l'equilibrio finanziario a tutti i gestori degli impianti sportivi di proprietà, indipendentemente dal periodo di chiusura che hanno osservato".