Protestano i taxisti di Cuneo: assieme a Confartigianato, incontreranno il Prefetto

Verrà presentato un documento, compilato dalla Confederazione nazionale e sottoscritto dal presidente territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto, dal presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici e del rappresentante provinciale della categoria taxisti Umbro Germini, nel quale sono elencate urgenti richieste di sostegno economico per dare al settore una speranza di futuro.

Come è noto, i taxisti stanno pagando e pagheranno in termini non più sostenibili la caduta verticale della domanda dovuta all’emergenza pandemica e ai conseguenti provvedimenti restrittivi.