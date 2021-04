“Qui manca tutto”: l’appello di monsignor Miranda dall’India devastata dal covid

Da giorni rimbalzano su tutti i media, le immagini drammatiche che arrivano dall’India. La nuova ondata di Covid sta causando una vera catastrofe nel paese asiatico: i morti sono bel oltre quello che il governo dichiara, dal momento in cui molti dei poveri non sono censiti.



L’associazione Insieme per l’India (che ha la sede a Fossano), raccogliendo l’appello del vescovo Robert Miranda, ha aperto una raccolta fondi da destinare alla diocesi di Gulbarga al fine di contribuire all’acquisto di cibo e medicine. “Qui stanno morendo molti bambini e giovani - spiega Miranda - anche tanti sacerdoti. Qui manca tutto”.



Chi intende contribuire può fare un versamento sul conto corrente dell’associazione inserendo come causale: Donazione per Covid in India. Eventuali offerte si possono detrarre dalla denuncia dei redditi.



IBAN: IT85G0617046320000001524227