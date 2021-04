Racconigi: ripartono le visite al Castello

Con la riapertura al pubblico del Castello Reale a partire dal 1 maggio, la città di Racconigi torna ad offrire ai visitatori più curiosi la possibilità di scoprire le sue bellezze. Il Comune di Racconigi e le guide del Consorzio Conitours sono pronti a riaprire l'Ufficio Turistico.

Il mese di maggio inizia con una novità. L'Ufficio Turistico tornerà ad essere aperto la domenica, ma, su prenotazione, sarà possibile visitare il Castello Reale anche il sabato pomeriggio con le stesse vantaggiose tariffe. Due orari di visita al Castello saranno a disposizione ogni sabato pomeriggio a partire dal 1 maggio (15:15 e 16:30) mentre la domenica ne saranno a disposizione ben 5 a partire dalle 10:15. Per motivi di sicurezza il numero di persone che potrà accedere ad ogni visita è ridottissimo, ma ciò permetterà ai visitatori di vivere l'esperienza in un modo speciale e cioé di godere del privilegio di sentirsi un po' i signori del Castello! Le richieste sono già in arrivo tanto è il desiderio di tornare a godere della bellezza e del nostro patrimonio culturale ed artistico.

L'Ufficio Turistico tornerà a breve ad inserire nel calendario le fortunate visite con approfondimento e a proporre iniziative per valorizzare il patrimonio locale. Il primo appuntamento sarà il 16 maggio quando verrà aperta nuovamente la Tenuta Berroni con interessanti novità. Ad arricchire le possibilità di visita a Racconigi, riapre dal 02 maggio il Museo Giardino della Civiltà della Seta e, a seguire, il Centro Cicogne ed Anatidi Federato LIPU.

Il Castello e il Parco Reale sono aperti solo dal giovedì alla domenica e che è obbligatorio prenotare l'orario d'ingresso. Per prenotare le visite proposte dall'Ufficio Turistico: Conitours – tel. 0171 696206 – info@cuneoalps.it