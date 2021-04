Savigliano, zona gialla: si consuma di nuovo al tavolo, ma all’aperto

Con il ritorno in zona gialla anche per la provincia di Cuneo, da oggi giovedì 29 aprile i clienti saviglianesi possono di nuovo sederci al tavolo dei dehors di bar e ristoranti. Una ripartenza segnata dal maltempo che non aiuta la clientela, tuttavia entusiasta di poter di nuovo prendere un caffè senza doverlo portare via per forza.



“La gente ha voglia di stare di nuovo al bar a consumare in tranquillità - spiega Alberto Gianoglio, titolare del Caffè Della Torre - Occorre spiegare loro che non possono stare dentro e non c’è servizio al banco, nel caso, solo asporto, tolto questo si lavora bene. Il tempo non ci viene incontro ma, inizio positivo, non ci lamentiamo”.

Anche per quest’anno il Comune di Savigliano ha prorogato la possibilità di allargare senza costi aggiuntivi i dehors al di fuori degli esercizi.

“Il Comune ci ha dato il permesso di allargarci, in questo ci è venuto molto incontro”.

Resta il coprifuoco delle ore 22, alcuni esercenti sono ottimisti, altri ritengono di essere ancora troppo penalizzati, soprattutto in vista dell’estate.

“Non è il miglior modo di iniziare anche perché il tempo non accompagna soprattutto alla sera ci penalizza moltissimo - - commenta preoccupato Christian Panero, titolare di Crema&Cioccolato - Mi fa paura da giugno in poi perché si potrà consumare dentro fino alle 18 poi di nuovo fuori, credo sia un po’ ingestibile in particolare con gli aperitivi. Il coprifuoco poi è assurdo, un’ora non cambia nulla per i contagi, ma per i bar e ristoranti è vantaggiosa”.

L’anno scorso a Savigliano con l’estate la ristorazione, in particolare nel centro cittadino, era riuscita a risollevarsi nonostante i mesi di stop.

“Non vedo più l’estate dell’anno scorso, a meno che dal 31 luglio venga tolta la regola del coprifuoco. Se non recuperiamo nella stagione estiva, sarà difficile per tutti”.