Due o tre corse al giorno, 30 euro di incasso lordo: l'anno nero dei tassisti di Cuneo

Un anno da dimenticare per tante categorie. Se possibile, ancora di più per i tassisti, una delle categorie più colpite dalla pandemia. Hanno visto il loro lavoro quasi azzerarsi, anche a Cuneo.

A confermarlo Umbro Germini, tassista da 17 anni: "Per una corsa possiamo attendere anche 5, 6, addirittura 7 ore. Le corse sono due o tre, l'incasso medio, lordo, è di circa 30 euro al giorno".

Parla a nome dei suoi colleghi. Sono 22 quelli che hanno la licenza nel capoluogo. Germini stamattina è stato in Prefettura, con i rappresentanti di Confartigianato Imprese Cuneo, per la giornata nazionale di mobilitazione a sostegno delle richieste di aiuto economico alla categoria dei taxisti da avanzare al Governo e ai Ministri competenti.

Stamattina hanno incontrato il prefetto di Cuneo dott.ssa Fabrizia Triolo, per presentare un documento, compilato dalla Confederazione nazionale e sottoscritto dal presidente territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto, dal presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici e del rappresentante provinciale della categoria taxisti Umbro Germini, nel quale sono elencate urgenti richieste di sostegno economico per dare al settore una speranza di futuro.

La categoria chiede l’istituzione di un fondo di 800 mln di euro per l’anno 2021, la sospensione e proroga di mutui, leasing e finanziamenti, un anno bianco fiscale e contributivo per gli anni 2021 e 2022, la semplificazione delle procedure da parte dei Comuni per l’utilizzo dei voucher taxi, l’Ecobonus per l’acquisto di autovetture elettriche (sul modello 110%) e la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti.

"Abbiamo sempre risposto positivamente alle richieste del Governo, dimostrando serietà e spirito collaborativo. – prosegue Germini – A nostre spese abbiamo provveduto alla costante sanificazione dei mezzi e all’acquisto dei dispositivi di sicurezza, ma l’azzeramento della vita sociale e i periodici lockdown hanno ridotto al lumicino la nostra attività. Sono quindi indispensabili provvedimenti di sostegno economico certi, immediati e di misura adeguata, così come viene fatto per altri settori, affinché possa essere garantito il servizio di trasporto pubblico non di linea svolto con i nostri taxi".

"I taxisti - sottolinea il presidente Crosetto - stanno pagando in termini non più sostenibili la caduta verticale della domanda dovuta all’emergenza pandemica e ai conseguenti provvedimenti restrittivi. Come Confartigianato, sia a livello nazionale che locale, stiamo supportando le loro legittime richieste che, in un frangente così difficile, diventano strategiche per la loro stessa sopravvivenza. Non si possono dimenticare migliaia di lavoratori che ogni giorno forniscono un servizio fondamentale nelle nostre città. Attendiamo quanto prima una presa di posizione seria e concreta da parte delle Istituzioni".