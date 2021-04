Zona gialla in Granda: tavolini e dehor, riaprono bar e ristoranti

Torna la zona gialla a Cuneo e riaprono bar e ristoranti, nonostante il cielo grigio e le temperature poco gradevoli, in particolare in queste prime ore del mattino.

Ma la città torna a vivere, tra tavolini, dehor e ombrelloni. Non sono tantissimi quelli seduti ad assaporare un caffè o un cappuccino ad inizio mattinata in città, ma è finalmente un segnale di normalità, dopo lunghissime settimane.

Oggi riaprono anche i ristoranti, sempre e solo all’aperto. Difficile pensare che si possa cenare seduti fuori in giornate come queste, ma per il pranzo sicuramente qualcuno sfiderà il meteo per riassaporare un rito al quale i cuneesi sono molto legati.